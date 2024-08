Chineque Fest: Uma Celebração de Sabores e Tradições em Joinville Dos sabores tradicionais às receitas surpreendentes: se uma coisa não faltou em Joinville neste sábado (24) foi chineque. Mesmo com... ND Mais|Do R7 24/08/2024 - 21h51 (Atualizado em 24/08/2024 - 21h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dos sabores tradicionais às receitas surpreendentes: se uma coisa não faltou em Joinville neste sábado (24) foi chineque. Mesmo com o tempo de forte chuva, a 3ª Chineque Fest reuniu milhares de pessoas no Expocentro Edmundo Doubrawa, com atrações para todos os gostos e chineques deliciosos para provar. A programação festiva se estendeu por oito horas na cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chineque Fest reúne multidão em Joinville com venda histórica, sabores novos e muitas atrações

• Produção sustentável de mandioca ganha terreno em Santa Catarina

• Vídeo mostra motoboy momentos após ser baleado por acidente na Capital