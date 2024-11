Chocante: criança invade veterinária e comete ato brutal Imagens mostram criança invadindo uma fazendinha para animais de pequeno porte que foi recém-inaugurada no norte do Paraná; ela os... ND Mais|Do R7 15/10/2024 - 04h07 (Atualizado em 15/10/2024 - 04h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma situação, flagrada por câmeras de segurança, chocou os moradores da cidade de Nova Fátima, no norte do Paraná: uma criança de 9 anos pulou um muro de um hospital veterinário e esquartejou 23 animais de uma fazendinha que havia sido inaugurada um dia antes no local. O caso foi registrado por volta das 19h deste domingo (13).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Fã cospe em Xuxa após show e é contida por seguranças: ‘não faça a abusada’

• Homem de 33 anos é preso suspeito de sequestrar menina de 13 em SC

• Aves em gaiolas, arma e arapuca são encontradas com homem preso durante investigação em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.