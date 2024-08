Chocante: Tentativa de Estupro em Palhoça Mobiliza Comunidade Uma tentativa de estupro chocou os moradores do bairro Pagani, em Palhoça, na tarde desta quinta-feira (8). O ataque ocorreu por volta... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 22h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 22h46 ) ‌



Uma tentativa de estupro chocou os moradores do bairro Pagani, em Palhoça, na tarde desta quinta-feira (8). O ataque ocorreu por volta das 13h, nas proximidades do Supermercado Bistek, quando uma mulher foi abordada por um homem, próximo à rua do Passa Vinte.

