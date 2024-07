Choque de cabeça no jogo Botafogo-SP x Brusque: jogador vai para o hospital O jogador Schappo, do Botafogo-SP, foi parar no hospital após um choque de cabeça com o zagueiro Wallace, do Brusque, em jogo pela... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 05h13 (Atualizado em 22/07/2024 - 05h13 ) ‌



O jogador Schappo, do Botafogo-SP, foi parar no hospital após um choque de cabeça com o zagueiro Wallace, do Brusque, em jogo pela Série B do Brasileiro neste domingo (21), em Ribeirão Preto.

