Chuva alaga estradas, deixa carro ilhado e quatro pessoas são resgatadas de trator em SC
ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 12h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 12h50 )

Carro ilhado em Jacinto Machado

A chuva forte que atingiu o Sul de Santa Catarina na tarde de quarta-feira (6) deixou estradas alagadas na região. Em Jacinto Machado, quatro homens, de 39, 30, 27 e 26 anos, foram resgatados de trator após o veículo em que eles estavam, ficar ilhado em uma cabeceira próximo a uma ponte. A ocorrência aconteceu no bairro Pinheirinho do Meio, por volta das 18h15.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o resgate e as condições das estradas.

