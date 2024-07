Chuva Marca o Início da Semana no Litoral Norte A última semana de julho inicia com chuva em Itajaí e região, após registro de frente fria na noite de domingo (28). A chuva, porém... ND Mais|Do R7 29/07/2024 - 09h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 09h43 ) ‌



A última semana de julho inicia com chuva em Itajaí e região, após registro de frente fria na noite de domingo (28). A chuva, porém, dura pouco: de acordo com o meteorologista Sergey Araújo, do Laboratório do Clima da Univali (LabClima), o tempo instável dura apenas até a madrugada de terça-feira (30).

