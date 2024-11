Chuva perde intensidade e sol começa a ‘dar as caras’ no fim de semana em SC Chuva perde intensidade e sol começa a ‘dar as caras’ no fim de semana em SC ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 09h28 (Atualizado em 23/11/2024 - 09h28 ) twitter

Chuva perde intensidade e sol começa a ‘dar as caras’ no fim de semana em SC

A circulação marítima começa a perder força e as chuvas perdem intensidade a partir deste sábado (23), em Santa Catarina. O sol começa a dar as caras entre nuvens e o tempo no fim de semana começa a se estabilizar, dando uma trégua nas fortes chuvas.

