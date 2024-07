ND Mais |Do R7

Chuva triplica em um dia e volume esperado para o mês em SC cai em um fim de semana O domingo (14) em Santa Catarina registrou mais que o triplo do volume de chuva em comparação com sábado (13), apontou a Defesa Civil...

‌



A+

A-

O domingo (14) em Santa Catarina registrou mais que o triplo do volume de chuva em comparação com sábado (13), apontou a Defesa Civil. Em três dias, choveu o esperado para o mês de julho inteiro em cidades do Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Chuva triplica em um dia e volume esperado para o mês em SC cai em um fim de semana

• Cratera de 35 metros que ‘engoliu rua’ é contida em SC e engenheiros planejam reconstrução

• Concurso para diplomata do Itamaraty tem inscrições abertas e salário inicial de R$ 20,9 mil