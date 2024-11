Chuva, vento e possibilidade de granizo: veja a previsão do tempo para o feriado no Oeste de SC Chuva, vento e possibilidade de granizo: veja a previsão do tempo para o feriado no Oeste de SC ND Mais|Do R7 20/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 20/11/2024 - 09h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Previsão do tempo

Até sexta-feira (22) Santa Catarina deverá enfrentar temporais, chuva intensa e agitação marítima, com riscos elevados para diversas regiões, incluindo o Oeste do Estado. Confira detalhes da previsão.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre a previsão do tempo.

Leia Mais em ND Mais:

Acampamento a beira de cachoeira de 40 metros é uma opção no verão em SC

Dia da Consciência Negra: os personagens que marcaram a história de Santa Catarina

Avaliado em R$ 68 mil, bonsai raro é cultivado há mais de seis décadas em SC