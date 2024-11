Ciclone bomba deixa SC em alerta com ventos de até 80 km/h na próxima semana Ciclone bomba deixa SC em alerta com ventos de até 80 km/h na próxima semana ND Mais|Do R7 09/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 09/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ciclone bomba deve atingir Santa Catarina na próxima terça-feira (12)

Um ciclone bomba está previsto para se formar no Oceano Atlântico, próximo ao litoral Sul do Brasil, trazendo fortes ventos, chuvas intensas e risco de ressacas no litoral catarinense. O fenômeno deve atingir seu pico na terça-feira (12).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre este fenômeno meteorológico.

Leia Mais em ND Mais:

Homem que matou mulher e filhos em caso chocante em SC é encontrado morto na prisão

Casa com decoração de Natal pode receber até 100% de desconto no IPTU em cidade de SC

Mulher, jovem e negra: o perfil da população das favelas urbanas de Santa Catarina