Ciclone extratropical deixa SC em alerta para temporais e risco de alagamentos esta semana Ciclone extratropical deixa SC em alerta para temporais e risco de alagamentos esta semana ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ciclone extratropical em SC

A formação de um ciclone extratropical próximo à costa brasileira promete uma semana de fortes temporais e acumulados expressivos de chuva em Santa Catarina. Devido a formação de uma frente fria, o estado pode sofrer com fortes chuvas, ventos acima de 60 km/h e queda de granizo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os impactos do ciclone em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

Campeão mundial e com história no JEC confirma presença no Jogo das Estrelas em Joinville

Golpistas usam nome de prefeita de Trombudo Central para pedir dinheiro

Caroline De Toni pede escolta policial após ameaças nas redes sociais