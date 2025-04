Cidade de SC confirma 1ª morte por dengue e intensifica combate com alerta máximo São Miguel do Oeste confirmou a primeira morte por dengue nesta sexta-feira (11); município intensificou as ações de combate ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 22h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 22h06 ) twitter

São Miguel do Oeste, no Oeste de Santa Catarina, confirmou a primeira morte por dengue em 2025. A morte ocorreu no dia 1º de abril e foi informada pela prefeitura nesta sexta-feira (11). Segundo a administração municipal, a vítima é uma idosa de 89 anos, que morava na região central da cidade. A morte foi oficialmente confirmada após análise do histórico clínico e das condições de saúde da paciente.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as ações de combate à dengue na cidade.

