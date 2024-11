Cidade de SC encontra 45 escorpiões em apenas uma hora e acende alerta Cidade de SC encontra 45 escorpiões em apenas uma hora e acende alerta ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 18h51 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h51 ) twitter

Escorpiões em Araquari

A Vigilância Ambiental de Araquari, no Norte catarinense, intensificou o alerta após a captura de 51 escorpiões nos últimos dias, sendo 45 deles encontrados em apenas uma hora. Os animais, identificados como escorpiões-amarelos, foram localizados no pátio de duas empresas de embalagem e serviços ambientais no bairro Corveta, em uma área agora considerada infestada.

