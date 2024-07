ND Mais |Do R7

Cinco pessoas são condenadas pelo assassinato de MC Pompeo em Chapecó Após 11 horas de sessão, os cinco réus responsáveis pela morte de Guilherme Rezende Pompeo foram condenados pelo Tribunal do Júri...

‌



A+

A-

Após 11 horas de sessão, os cinco réus responsáveis pela morte de Guilherme Rezende Pompeo foram condenados pelo Tribunal do Júri de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina nesta segunda-feira (15). As penas variam de 14 a 18 anos de prisão e deverão ser cumpridas em regime inicial fechado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Cinco pessoas são condenadas pelo assassinato de MC Pompeo em Chapecó

• Festival de Dança: segundo dia de evento tem atrações gratuitas em Joinville; veja programação

• Baixa criminalidade e empregos: o que faz SC ter o metro quadrado mais caro do país?