Clima Agradável Marca o Início da Semana no Sul de SC A segunda semana de agosto inicia com bom tempo e clima ameno no Sul de Santa Catarina. Nesta segunda-feira (5), o dia amanhece nublado... ND Mais|Do R7 05/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 05/08/2024 - 09h56 ) ‌



A segunda semana de agosto inicia com bom tempo e clima ameno no Sul de Santa Catarina. Nesta segunda-feira (5), o dia amanhece nublado e com um pouco de sol. As informações são do climatologista da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural) de Urussanga, Márcio Sônego.

