Coalizão Climática de Baku para a Transição Verde das pequenas empresas

Coalizão Climática de Baku

O Sebrae assinou, nesta quarta (13), declaração inédita para apoiar os pequenos negócios a realizarem transição verde durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29) em Baku. A assinatura foi com as agências nacionais de pequenas empresas do Azerbaijão e do Brasil e o centro de internacionalização de pequenos negócios da ONU. As organizações também assinaram acordos para marcarem sua parceria no estabelecimento da agenda de pequenas empresas no contexto climático global.

