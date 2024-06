ND Mais |Do R7

Cocal do Sul promove Vitrine de Empregos com oportunidades para diversas áreas Está em busca de emprego? Nesta sexta-feira (28), moradores de Cocal do Sul, no Sul catarinense, têm a oportunidade de participar...

Está em busca de emprego? Nesta sexta-feira (28), moradores de Cocal do Sul, no Sul catarinense, têm a oportunidade de participar da Vitrine de Empregos. A ação acontece na Praça Coberta, das 8h às 12h, e é preciso estar com o currículo em mãos.

