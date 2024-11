Colisão entre carros na BR-282, em Capoeiras, causa engarrafamento em Florianópolis e São José Colisão entre carros na BR-282, em Capoeiras, causa engarrafamento em Florianópolis e São José ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 23/11/2024 - 00h48 ) twitter

Colisão na BR-282

Dois carros se envolveram em uma colisão no fim da tarde desta sexta-feira (22), na BR-282, em Capoeiras, próximo as Lojas Havan. Os motoristas trafegavam sentido Ilha e o acidente causou um engarramento em Florianópolis e São José, devido ao tamanho das filas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o engarrafamento e a situação do trânsito na região.

