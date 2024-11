Colisão frontal entre caminhão e carro deixa motorista inconsciente em SC Colisão frontal entre caminhão e carro deixa motorista inconsciente em SC ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 14h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 14h31 ) twitter

Colisão entre caminhão e carro

Um homem de 64 anos foi socorrido em estado grave e inconsciente após se envolver em um grave acidente de trânsito no início da madrugada desta segunda-feira (11). A colisão frontal entre carro e caminhão aconteceu na rodovia Plínio Arlindo de Nes, esquina com a rua Concórdia, em Águas de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina.

