Com aumento dos casos de dengue durante o verão e chuvas intensas, situação acende alerta em SC Em Blumenau, seis casos de dengue foram confirmados com pouco mais de 300 focos do mosquito na cidade ND Mais|Do R7 30/01/2025 - 23h46 (Atualizado em 30/01/2025 - 23h46 )

A dengue segue sendo monitorada pelos órgãos municipais e estaduais em Santa Catarina. Conforme o poder executivo, a situação é de alerta, pois as fortes chuvas somadas às altas temperaturas é um cenário propício para a proliferação dos focos do mosquito transmissor da doença.

