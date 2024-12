Com chuva persistente, Joinville abre portas de abrigo emergencial e começa a receber moradores Atividades e atrações do Natal de Joinville foram canceladas neste final de semana; abrigo emergencial já acolhe seis moradores ND Mais|Do R7 08/12/2024 - 05h08 (Atualizado em 08/12/2024 - 05h08 ) twitter

Em meio aos alagamentos causados pela chuva intensa prevista para os próximos dias, Joinville abriu as portas do abrigo emergencial montado no bairro Morro do Meio, no final da tarde deste sábado (7).

Saiba mais sobre a situação e as medidas adotadas acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

