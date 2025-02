Com dois de Cristian Renato, JEC vence o Concórdia pelo Campeonato Catarinense JEC quebra sequência de quase um ano sem vencer e conquista primeira vitória no Campeonato Catarinense na noite desta quarta-feira (... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 05h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acabou o jejum de vitórias do JEC. Depois de mais de 10 meses sem saber o que é vencer, o Tricolor comemorou três pontos no Campeonato Catarinense diante da torcida na noite desta quarta-feira (22). Com dois gols de Cristian Renato, o time comandado pelo técnico Hemerson Maria venceu o Concórdia por 2 a 1 e subiu na tabela de classificação.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Filas em pedágios: Procon notifica concessionárias das rodovias catarinenses

Estratégias e demandas são discutidas durante conferência do SC Mais Inovação em Blumenau

Frente fria traz tempestades severas e deixa SC em alerta a partir de quinta-feira