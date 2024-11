Com Fiuk e orçamento milionário, gravação de filme ao estilo Velozes e Furiosos inicia em SC Com Fiuk e orçamento milionário, gravação de filme ao estilo Velozes e Furiosos inicia em SC ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 00h27 (Atualizado em 25/11/2024 - 00h27 ) twitter

Filme Descontrole com Fiuk

Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, foi escolhida para ser palco das primeiras cenas do filme “Descontrole”. Neste domingo (24), começam as gravações do longa, que aposta em cenas reais eletrizantes, sem efeitos especiais, e uma equipe que inclui o ator Fiuk no elenco e os mesmos profissionais técnicos que trabalharam em “Velozes e Furiosos”.

