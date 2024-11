Com grandes líderes do setor, evento discute tendências do e-commerce em Blumenau Com grandes líderes do setor, evento discute tendências do e-commerce em Blumenau ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 21h28 (Atualizado em 06/11/2024 - 21h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

mobile bank online

Na próxima quarta-feira (13), das 14h às 20h, acontece em Blumenau um dos eventos mais aguardados, que trará grandes nomes do e-commerce. O VHZ Summit contará ainda com representantes de marcas de peso no mercado brasileiro e internacional. O evento tem o apoio da NDTV Record.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do evento!

Leia Mais em ND Mais:

Com mais de 72% das famílias catarinenses endividadas, Procon SC lança campanha de renegociação

Adolescente venezuelano que desapareceu em Chapecó é encontrado pela família

VÍDEO: Homem mata esposa a facadas durante karaokê transmitido ao vivo e choca internet