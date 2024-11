Com juíza, escritor e atleta olímpico, Florianópolis recebe palestras do TEDx; veja atrações Com juíza, escritor e atleta olímpico, Florianópolis recebe palestras do TEDx; veja atrações ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 10h31 (Atualizado em 11/11/2024 - 10h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TEDx Udesc

Desde escritor, empresário e influenciadora até velejador olímpico, o TEDx irá trazer palestrantes para falar sobre diversas áreas do conhecimento e, como o slogan da organização diz, disseminar “ideias que valem a pena ser espalhadas”. O evento será no dia 19 de novembro às 18h, no Teatro Ademir Rosa, no CIC (Centro Integrado de Cultura), com entrada gratuita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

O que está por trás do insucesso das câmeras corporais da Polícia Militar de Santa Catarina

Semana inicia com sol e calor no Litoral Norte

Sul catarinense tem segunda-feira com trégua das chuvas e temperatura agradável