Com menos áreas plantadas, SC estima alta de 40% na safra do trigo para 2024/2025
ND Mais|Do R7 13/11/2024 - 22h49

Trigo em Santa Catarina

Mesmo com redução da área plantada, a produção de trigo em Santa Catarina deve aumentar 40,8% na safra 2024/2025. Até o momento, são mais de 433 mil toneladas colhidas, 126 mil a mais do que no mesmo período da safra anterior, mesmo com 16 mil hectares a menos, segundo dados da Epagri/Cepa.

