Com Michel Teló e Camerata, Florianópolis recebe a grande final do Santa Catarina Canta Com Michel Teló e Camerata, Florianópolis recebe a grande final do Santa Catarina Canta ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 10h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 10h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina Canta

Ao som de “Evidências”, de Chitãozinho e Xororó, o sertanejo tomou conta da redação integrada do Grupo ND. A Camerata Florianópolis visitou a sede, no Morro da Cruz, na manhã de segunda-feira (4), para divulgar a grande final do “Santa Catarina Canta – Festival Sertanejo”, que ocorrerá neste domingo (10), no trapiche da Beira-Mar Norte, em Florianópolis, com show gratuito de um dos grandes nomes do cenário sertanejo, o cantor Michel Teló.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes deste grande evento!

Leia Mais em ND Mais:

Balneário Camboriú resiste no topo do metro quadrado no Brasil

Quermesse de Criciúma inicia na quarta com programação repleta de atrações; confira

Médicos de Chapecó apresentam tratamento inovador na medicina esportiva