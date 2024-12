Com nova lei que endurece pena de feminicídio, homem é denunciado por matar esposa em SC Lei 14.994/2024, sancionada em outubro, tornou o feminicídio um crime autônomo e aumentou a pena para condenados; homem foi preso em... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 23h13 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h13 ) twitter

Um homem de 61 anos foi preso preventivamente pela morte da própria esposa no último dia 24 de novembro em Palmeira, na Serra catarinense. Após a prisão, o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) abriu uma denúncia com base na Lei 14.994/2024, a nova lei do feminicídio, sancionada 45 dias do crime.

Saiba mais sobre este caso impactante e as implicações da nova lei no nosso parceiro ND Mais.

