Com projeção de chuva intensa, Defesa Civil de Joinville eleva alerta

A Defesa Civil de Joinville elevou na manhã desta sexta-feira (6) o nível do Plancon (Plano de Contingência) para alerta amarelo, devido à previsão de um fim de semana de chuva intensa e persistente.

Para mais informações e detalhes sobre as recomendações e previsões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

