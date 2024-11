Com valor de R$ 556 milhões, edital para PPP da iluminação pública é lançado em Joinville Com valor de R$ 556 milhões, edital para PPP da iluminação pública é lançado em Joinville ND Mais|Do R7 05/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edital PPP Iluminação Pública Joinville

O edital para a PPP (Parceria Público-Privada) da iluminação pública de Joinville, no Norte de Santa Catarina, está prestes a ser lançado. O documento será publicado nesta quarta-feira (6) nos Diários Oficiais do Estado e do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Base para 2025? Confira os jogadores do Figueirense com contrato para a próxima temporada

Jantar em prol do combate ao câncer infantojuvenil terá shows nacionais em Blumenau

‘Queria desistir’, diz testemunha sobre jovem de SC que morreu durante salto radical