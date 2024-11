Com ventos de até 100 km/h, SC e 10 estados entram em alerta de perigo; veja regiões em risco Com ventos de até 100 km/h, SC e 10 estados entram em alerta de perigo; veja regiões em risco ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 05h08 (Atualizado em 08/11/2024 - 05h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alerta de Tempestade em SC

Santa Catarina segue sofrendo com as fortes chuvas nesta semana. Nesta quinta-feira (7), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou o estado em alerta laranja, de “perigo”, o que significa que chuvas com volume até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h podem atingir a região entre hoje e sexta-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre os riscos e recomendações.

Leia Mais em ND Mais:

Porto de Itajaí anuncia retorno de dragagem do canal de acesso

O que falta para a população negra ter igualdade no atendimento à saúde em Florianópolis?

Mega-Sena: cinco apostas de SC acertam cinco números e duas delas levam mais de R$ 100 mil