Comac-SC: maior evento municipalista catarinense ocorre em Balneário Camboriú Comac-SC: maior evento municipalista catarinense ocorre em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 10h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 10h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Comac-SC 2023

A partir desta quarta-feira (6), Balneário Camboriú será palco do maior evento municipalista de Santa Catarina. A terceira edição do Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, o Comac-SC, ocorre no Expocentro até sexta-feira (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Epagri cede área para instalação do Instituto Federal Catarinense em município de SC

Parte da culinária de Blumenau, pesquisa revela como é o consumo de cuca em cidades do Brasil

‘Autista a bordo’: selo deverá ser fixado nos carros em SC a partir de fevereiro de 2025