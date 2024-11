Comac-SC: sistema de georreferenciamento de Itajaí será premiado em evento Comac-SC: sistema de georreferenciamento de Itajaí será premiado em evento ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 10h10 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sistema de Georreferenciamento de Itajaí

O Município de Itajaí, por meio do Instituto Itajaí Sustentável (INIS), recebe nesta quinta-feira (7) o Prêmio “Boas Práticas Municipais” no Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina – Comac-SC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em ND Mais:

Criciúma oferece mais de 800 vagas em feirão de emprego; confira

Grupo ND lança 26ª edição da Maratona da Solidariedade em Chapecó

Blumenau registrou 59 mortes por acidentes de trabalho em dois anos; relembre os casos recentes