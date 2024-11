Comemorações de 52 anos do Museu do Sambaqui em Joinville Museu de Joinville funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 16h ND Mais|Do R7 14/10/2024 - 09h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 09h08 ) twitter

O Museu Arqueológico do Sambaqui, de Joinville, no Norte catarinense, completa 52 anos de fundação nesta segunda-feira (14). Para celebrar a data, duas exposições estão abertas ao público: “Acervos do sambaqui: coisas a olhar” e “Sambaquis: monte de conchas, monte de histórias”.

