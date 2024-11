Comerciantes de Balneário Camboriú abandonam venda de vapes após acordo com o MP Comerciantes foram flagrados em operação da Polícia Civil e fizeram acordo com o Ministério Público para deixarem de vender vape ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 21h08 ) twitter

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) firmou acordos com oito comerciantes do Camelódromo de Balneário Camboriú, no Litoral Norte, que se comprometeram a não vender mais cigarros eletrônicos (vape) e seus acessórios.

