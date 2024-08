Comércio do Sul de SC se Mobiliza para o Dia dos Pais Às vésperas do Dia dos Pais, o comércio de várias cidades adotam um horário estendido como estratégia para atrair consumidores e... ND Mais|Do R7 08/08/2024 - 09h56 (Atualizado em 08/08/2024 - 09h56 ) ‌



Às vésperas do Dia dos Pais, o comércio de várias cidades adotam um horário estendido como estratégia para atrair consumidores e impulsionar as vendas. No Sul catarinense, por exemplo, Araranguá, Criciúma e Tubarão têm em sua agenda o Sábado Mais ou o Dia D, programado para o dia 10.

