Comitiva do Sul de SC busca acelerar obras na SC-108 Reunião está agendada para esta quarta-feira (23), às 11h, na Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 09h48 (Atualizado em 21/10/2024 - 09h48 )

Após a paralisação das obras na SC-108, que liga os municípios de Criciúma, Cocal do Sul e Urussanga, vereadores da região se reuniram com a empresa executora para garantir a continuidade do processo no trecho. Com o movimento nomeado “A SC-108 não pode parar”, a comitiva agendou uma reunião para esta quarta-feira (23), às 11h, na Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, com o secretário Jerry Comper (MDB), a fim de solicitar um cronograma de obras.

