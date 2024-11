Como foi a estreia do surfe no Jasc na praia do Matadeiro, em Florianópolis Como foi a estreia do surfe no Jasc na praia do Matadeiro, em Florianópolis ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 20h49 (Atualizado em 08/11/2024 - 20h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Surfe no Jasc na praia do Matadeiro

Concórdia é a sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina, mas a praia do Matadeiro, em Florianópolis, tornou-se o primeiro local a receber o surfe nos mais de 60 anos da mais tradicional competição esportiva do Estado, nesta sexta-feira (8). No reduto do sul da Ilha foi surfada a “onda fundamental” do esporte na disputa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Como elaborar um planejamento de mídia?

Chapecó elege o empresário e a empresária de destaque em 2024; confira os vencedores

Morre o ‘príncipe imperial’ Dom Antônio de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel