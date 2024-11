Como funciona a criação de pássaros silvestres em SC; é importante estar atento às regras Como funciona a criação de pássaros silvestres em SC; é importante estar atento às regras ND Mais|Do R7 07/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 07/11/2024 - 21h49 ) twitter

Pássaros Silvestres em SC

A criação de pássaros silvestres no Brasil só é considerada regular, conforme a legislação ambiental, quando o criador possui licença vigente expedida pelo órgão ambiental estadual. Em Santa Catarina, o IMA (Instituto do Meio Ambiente) é o operador do SisPass (Sistema de Cadastro de Criadores Amadoristas de Passeriformes), sendo o órgão responsável pela regulamentação dos criadores de aves.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das regras para a criação de pássaros silvestres!

