Como garantir seu apartamento no Minha Casa, Minha Vida em Florianópolis

A região do Alto da Caeira, no Maciço do Morro da Cruz, em Florianópolis, foi selecionada para abrigar o Conjunto Habitacional Complexo Caeira do Programa Minha Casa, Minha Vida. O projeto contará com 184 unidades habitacionais e oito unidades comerciais, que serão construídas na comunidade Marielle Franco.

