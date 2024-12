Como monitorar pontos de alagamento em tempo real em Joinville Como monitorar pontos de alagamento em tempo real em Joinville ND Mais|Do R7 04/12/2024 - 09h28 (Atualizado em 04/12/2024 - 09h28 ) twitter

Monitoramento de Alagamentos em Joinville

Moradores de Joinville, no Norte catarinense, podem acessar informações em tempo real sobre pontos de alagamento e o nível dos rios da região a partir desta terça-feira (3). As imagens são captadas pelas câmeras de monitoramento do programa Joinville Sempre Alerta.

