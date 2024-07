Como o Bambu Transformou a Vida de uma Agricultora em SC Eloisa Tessari é moradora de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, ela contou com a Epagri para transformar a vida no campo. A... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 15h53 (Atualizado em 31/07/2024 - 15h53 ) ‌



Eloisa Tessari é moradora de Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina, ela contou com a Epagri para transformar a vida no campo. A agricultora e artesã passou a dedicar-se a uma plantação de bambu.

