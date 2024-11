Como os imigrantes alemães se preparavam para a festa do Natal no Brasil Como os imigrantes alemães se preparavam para a festa do Natal no Brasil ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 30/11/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As áreas de colonização alemã no Brasil mantêm um profundo vínculo com as tradições do Natal trazidas pelos imigrantes alemães que chegaram dois séculos atrás em busca de uma vida melhor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essas ricas tradições natalinas!

Leia Mais em ND Mais:

Homem achado morto na orla de Itapema pode ser um morador de rua, dizem bombeiros

Suposto amante é preso suspeito de assassinar policial aposentado na Grande Florianópolis

Mulher grávida é morta a tesourada no aniversário da mãe; principal suspeito é o namorado