ND Mais |Do R7

Companhia aérea inova com novos voos saindo de Florianópolis Uma nova companhia aérea lançou cinco rotas no Aeroporto de Florianópolis no mês de junho. São novos voos que vão para quatro cidades...

Alto contraste

A+

A-

Uma nova companhia aérea lançou cinco rotas no Aeroporto de Florianópolis no mês de junho. São novos voos que vão para quatro cidades do Rio Grande do Sul e para São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Carreta tomba e espalha carga na BR-470 em SC; vítima foi levada ao hospital

• Companhia aérea lança novos voos em Florianópolis para o RS e para SP

• Resgate de filhote de baleia-franca encalhado mobiliza equipes em SC e tem final feliz



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.