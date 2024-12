Concerto alusivo ao bicentenário da imigração alemã acontece em Jaraguá do Sul Orquestra Prelúdio se apresenta no Scar Centro Cultural com repertório de grandes mestres da música germânica. ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/12/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jaraguá do Sul será palco de um concerto especial da Orquestra Prelúdio, evento promovido pela NDTV-RECORD, que continua com as comemorações do bicentenário da imigração alemã no Brasil. O evento faz parte do projeto Música nos Teatros e acontecerá nesta quinta-feira (5) às 19h30.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Carreta com cervejas tomba e causa interdição na BR-376 entre PR e SC

Destaques do Umuarama reforçam JEC Futsal em 2025

Comandantes ajustam detalhes para a 56ª Regata Volta à Ilha NDTV 35 Anos