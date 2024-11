Concerto gratuito une rock e música clássica em Nova Veneza Repertório promete trazer os grandes clássicos do rock em apresentação que ocorre nesta quinta-feira (24), em Nova Veneza ND Mais|Do R7 22/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h29 ) twitter

A Camerata di Venezia prepara mais uma apresentação do “Rock Strings” em Nova Veneza, no Sul de Santa Catarina. O evento, que une a potência do Rock à sofisticação da música orquestral, será realizado nesta quinta-feira (24), às 20h, no Teatro Municipal da cidade. A entrada para a apresentação é gratuita, sem a necessidade de retirar ingressos.

