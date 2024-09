Concessão do aeroporto de Jaguaruna: novas oportunidades para o Sul de SC Propostas serão aceitas até o dia 25 de novembro; PPP prevê investimentos durante a exploração, manutenção e expansão do local durante... ND Mais|Do R7 06/09/2024 - 16h04 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h04 ) ‌



O Governo de Santa Catarina lançou, na quinta-feira (5), o novo edital de concessão do Aeroporto Regional Sul Humberto Ghizzo Bortoluzzi, o Aeroporto de Jaguaruna, no Sul do Estado. A empresa que vencer a licitação será responsável pela exploração, manutenção e expansão do local por 30 anos.

