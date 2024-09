Concurso de queijos artesanais promete valorizar a produção catarinense Inscrições abertas para o 2º Concurso de Queijos Artesanais de Santa Catarina. A programação deste ano traz duas novidades ND Mais|Do R7 01/09/2024 - 04h31 (Atualizado em 01/09/2024 - 04h31 ) ‌



Produtores de queijos artesanais de todas as regiões de Santa Catarina já podem se inscrever no concurso que vai destacar os melhores do Estado. O 2º Concurso Estadual, organizado pela Epagri, está marcado para o dia 6 de novembro em Rio do Sul.

