Concurso do TSE: nova data das provas é divulgada

A data para a realização das provas do concurso do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) foi alterada para dezembro deste ano. Mudança foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) desta terça-feira (16).

