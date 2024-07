Concurso dos Correios: vagas com salários de até R$ 6,8 mil A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) divulgou nesta terça-feira (23) o edital de abertura do concurso com 33... ND Mais|Do R7 23/07/2024 - 20h53 (Atualizado em 23/07/2024 - 20h53 ) ‌



A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) divulgou nesta terça-feira (23) o edital de abertura do concurso com 33 vagas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. O edital do concurso dos Correios tem oportunidades para as áreas de medicina e segurança do trabalho.

